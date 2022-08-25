الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

النخالة: لاتاخذنا العزة بالاثم ولنتقي الله في اهلنا واخواننا وان المقاومة واحدة وشعبنا واحد وعدونا هو الاحتلال فقط

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فیما شکر كل من وقف بجانب المقاومة.. النخالة: أننا والإخوة في حماس مقاومة واحدة تحت راية الإسلام

شاهد.. قصف صاروخي عنيف يستهدف قاعدة 'زليكان' التركية بالموصل

بدران: قرارات الاحتلال لن تنجح بقطع أمتنا العربية عن قضيتهم المركزية

بالفيديو.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الخليل وجنين ورام الله

 بدء فعاليات مهرجان "وحدة الساحات..الطريق إلى القدس"

بن حبتور يستقبل نائبة المدير التنفيذي لليونيسف