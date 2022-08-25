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طفل ذو 8 سنوات يعثر على سن سمك القرش تعود إلى ما قبل التاريخ

طفل ذو 8 سنوات يعثر على سن سمك القرش تعود إلى ما قبل التاريخ
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

عثر الطفل رايلي غريسلي (8 سنوات) وهو من هواة علم الحفريات على سن لسمك القرش يعود لعصور ما قبل التاريخ.

العالم - منوعات

وتشير Fox News، إلى أن سمكة القرش التي تعود لها هذه السن تنتمي إلى نوع Otodus angustidens وهي من أقرباء ميغالدون ( Carcharocles megalodon) التي عاشت قبل 23-3.6 مليون عام.

وكان طول هذه الأسماك يصل إلى ما يقارب من 10 أمتار، ويبلغ طول السن التي عثر عليها الطفل رايلي غريسلي اأكثر بقليل من 12 سنتمترا.

وتجدر الإشارة، إلى أن رايلي غريسلي عثر على السن خلال قضائه فترة العطلة الصيفية في ولاية كارولينا الجنوبية مع والديه وأخيه. وهذه العائلة من محبي التاريخ، لذلك يحاول الوالدان أخذ أطفالهم في رحلات استكشافية مختلفة، حيث يمكنهم البحث عن الآثار.

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