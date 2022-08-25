الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

آلاف السودانيين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي لإسقاط حكم العسكر

آلاف السودانيين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي لإسقاط حكم العسكر
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

حاول متظاهرون سودانيون، اليوم الخميس، الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بسقوط حكم العسكر وعودة المسار الديمقراطي ومحاكمة قتلة الثوار.

العالم- السودان

وتجمع هؤلاء في أكثر من نقطة بالخرطوم استجابة لدعوة من لجان المقاومة السودانية التي دعت لمليونية وجهتها القصر الرئاسي، ضمن نشاطها المستمر ضد انقلاب عبد الفتاح البرهان العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت لجان المقاومة في بيان الدعوة، أن المليونية تأتي دعماً للحياة الكريمة والحق الإنساني ورفضاً لاسترخاص الأرواح خصوصاً في ظل كارثة السيول والأمطار التي راح ضحيتها حتى الآن ما لا يقل عن 89 شخصا.

وكانت أكبر نقاط التجمع في محطة باشدار، حيث ردد المجتمعون أناشيد الثورة السودانية، وهتافات تدعو إلى عودة العسكر للثكنات، رافيعن صور ضحايا العنف، قبل أن يتحركوا إلى ناحية الشارع المؤدي للقصر الرئاسي.

واستبقت السلطات الأمنية، التجمعات الاحتجاجية، بنشر قوات من الشرطة التي أغلقت عدداً من الطرق المؤدية للقصر وشارع المطار، إضافة لإغلاق جسر المك نمر الرابط بين مدينتى الخرطوم والخرطوم بحري، ما أدى لحدوث إختناقات مرورية في المنطقة.

شهدت مناطق أخرى في العاصمة، تظاهرات مماثلة وتحديداً في أم درمان والخرطوم بحري، فيما يتوقع وصول تقارير من مدن أخرى خارج الخرطوم.

روابط ذات صلة

سفير أميركي جديد يصل إلى الخرطوم وسط توتر في العلاقات

السودان ..تجمع المهنيين يطلق دعوات مكثفة لإضراب سياسي عام بهذا الأسبوع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تبون يستقبل ماكرون في مطار هواري بومدين

الجنوب اليمني.. ساحة صراع جديدة على النفوذ

محكمة كويتية ترفض إدراج اسم بدر الداهوم بقوائم الناخبين

الروهينغا يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية" في بنغلاديش

اللواء موسوي : مناورة الطيران المسير للجيش الايراني تؤدي الى طمأنة الاصدقاء وغيض الاعداء

روسيا وإيران تتجهان لتأسيس "كارتل" عالمي للغاز