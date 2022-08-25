آلاف السودانيين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي لإسقاط حكم العسكر

العالم- السودان

وتجمع هؤلاء في أكثر من نقطة بالخرطوم استجابة لدعوة من لجان المقاومة السودانية التي دعت لمليونية وجهتها القصر الرئاسي، ضمن نشاطها المستمر ضد انقلاب عبد الفتاح البرهان العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت لجان المقاومة في بيان الدعوة، أن المليونية تأتي دعماً للحياة الكريمة والحق الإنساني ورفضاً لاسترخاص الأرواح خصوصاً في ظل كارثة السيول والأمطار التي راح ضحيتها حتى الآن ما لا يقل عن 89 شخصا.

وكانت أكبر نقاط التجمع في محطة باشدار، حيث ردد المجتمعون أناشيد الثورة السودانية، وهتافات تدعو إلى عودة العسكر للثكنات، رافيعن صور ضحايا العنف، قبل أن يتحركوا إلى ناحية الشارع المؤدي للقصر الرئاسي.

واستبقت السلطات الأمنية، التجمعات الاحتجاجية، بنشر قوات من الشرطة التي أغلقت عدداً من الطرق المؤدية للقصر وشارع المطار، إضافة لإغلاق جسر المك نمر الرابط بين مدينتى الخرطوم والخرطوم بحري، ما أدى لحدوث إختناقات مرورية في المنطقة.

شهدت مناطق أخرى في العاصمة، تظاهرات مماثلة وتحديداً في أم درمان والخرطوم بحري، فيما يتوقع وصول تقارير من مدن أخرى خارج الخرطوم.