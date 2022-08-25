مناورة الطيران المسير للجيش الايراني تؤدي الى طمأنة الاصدقاء وغيض الاعداء

العالم- ايران

جاء ذلك في كلمة "اللواء موسوي" اليوم الخميس، على هامش اليوم الثاني للمناورة المشتركة للطائرات المسيرة بالجيش الايراني؛ مبينا بانها المناورة الاولى من نوعها التي اقيمت بهذا النطاق الواسع وتضمنت المناطق الغربية والجنوب غربية والجنوب شرقية للبلاد، بما في ذلك مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان.

واضاف، ان جميع القوات التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، تشارك في هذه المناورة المشتركة، وتقوم باستعراض قدراتها واحدث منجزاتها الاستطلاعية والقتالية في مجال الطيران المسير.

وفي جانب اخر من تصريحاته، لفت القائد العام للجيش الايراني، الى تعزيز دور الشركات المعرفية الايرانية في الصناعات الدفاعية؛ مضيفا ان الجيش قرر في هذا السياق وامتثالا لتعليمات سماحة القائد العام للقوات المسلحة، على توسيع حضور هذه الشركات لاضعاف عديدة في مختلف الاقسام الصناعية والتقنية المنتسبة اليه.