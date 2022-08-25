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كلمة الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة طلال ناجي في مهرجان "وحدة الساحات.. الطريق الى القدس"

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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