روسيا تطور نظاما قادرا على التصدي لـ 8 ملايين هجمة سيبرانية في اليوم!

العالم- روسيا

وحول الموضوع قال المدير العام لشركة Avtomatika، أندريه موتوركو: "نظام Forpost الذي طورناه قادر على مراقبة سلامة الموارد الإلكترونية، وإنشاء سجل للتقارير والرسائل المتعلقة بأمن أنظمة الحواسب، والإبلاغ عن أي طارئ يشير إلى اختراق الأنظمة البرمجية".

وأضاف "النظام قادر على الكشف والتصدي لـ 8 ملايين هجوم سيبراني قد تتعرض له منظومة الحواسب في اليوم، هذا النظام يتوافق مع جميع المتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بأمن البيانات، ويمكن تكييفه وفقا لاحتياجات العملاء، النظام يستخدم حاليا بشكل فعال اليوم مع المؤسسات التابعة لهياكل الدولة في روسيا".

وأوضح موتوركو أن نظام Forpost الجديد يسمح بمحاكاة سيناريوهات الاستجابة لأنواع مختلفة من التهديدات الإلكترونية، كما يمتلك خوارزميات رقمية ذكية تساعد على سرعة اتخاذ القرارات في حالات الطوارئ وتساعد على التفاعل بين المنظومات الحاسوبية التابعة لإدارات مختلفة في الدولة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النظام الجديد تم اختباره مع منصة Safe City التي استحدثتها وزارة الطوارئ الروسية، والتي تهدف لتطوير معايير موحدة لتأمين سلامة بيانات المجمعات الصناعية والزراعية والمدنية.