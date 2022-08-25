أسعار الغاز في أوروبا فوق عتبة 3200 دولار للمرة الأولى منذ آذار/مارس

العالم- أوروبا

وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة على مؤشر أكبر مركز أوروبي ( TTF) ، سجّل ارتفاع أسعار الغاز عند مستوى 3232.5 دولاراً لكل ألف متر مكعب.

وتستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق، وهو 2990.6 دولاراً، والذي أصبح رقماً قياسياً في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.

وتتأثر الأسعار بشكل أساسي بالمخاوف من أن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" لن تستأنف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، والتي كانت شركة "غازبروم" قد حددتها في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر.

وبسبب التأخير في عودة التوربينات من الإصلاحات في شركة "سيمنز" للطاقة، يعمل خط الأنابيب الآن بنسبة 20% فقط من طاقته الكاملة، حيث توفر وحدة واحدة فقط الضخ في محطة ضاغط بورتوفايا.