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أمير عبداللهيان: ايران تطوي حاليا مسارين في آن واحد هما العمل على افشال الحظر وتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي دون النظر الى الاتفاق النووي

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

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