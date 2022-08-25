لافروف يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في موسكو

العالم- روسيا

وقال لافروف خلال اللقاء: "أتوقع اليوم أن أناقش بالتفصيل الوضع حول التحضير للاجتماع القادم للجنة الدستورية. نحن مهتمون بهذه الصيغة "المولودة" نتيجة مبادرة "ثلاثي أستانا" للعمل بشكل إيقاعي وفعال، والأهم من ذلك، في أفضل الظروف".



وأضاف لافروف: "في الآونة الأخيرة، قام بعض زملائنا الغربيين بنشر معلومات مفادها أنه في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فقدت روسيا اهتمامها بالتسوية السورية. هذه عبارات غير مجدية على الإطلاق. إنها لا تعكس خطنا الثابت في السعي إلى تسوية سورية شاملة، بما في ذلك دعم مهمتكم".

وبحسب البيان المنشور بموقع الخارجية الروسية، فإنه خلال المحادثات المستفيضة بين لافروف وبيدرسون، جرت مناقشة الجوانب الموضوعية لتسوية سورية شاملة مع التركيز على دفع العملية السياسية التي تقودها سوريا بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وجاء في البيان: "تم النظر في مهام تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية العربية السورية، وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، على أساس احترام سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. كما تم التأكيد على المطالبة بتكثيف الجهود الدولية من أجل تنفيذ مشاريع الترميم المبكر للبنية التحتية الاجتماعية الأساسية في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2642".

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، قد قال يوم الثلاثاء الماضي، خلال لقائه لافروف في موسكو، إن العلاقات السورية الروسية تشهد تطورا كبيرا.

وبدوره، جدد لافروف خلال اللقاء التأكيد على موافقة روسيا على النسخة الأخيرة من اتفاقيات استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف لافروف قائلا: "ناقشنا النتائج الرئيسية لقمة الدول الضامنة لصيغة أستانا، التي عقدت في طهران في 19 يوليو/تموز. وبحلول نهاية هذا العام، نتوقع عقد الاجتماع القادم، التاسع عشر بالفعل، حول سوريا في نورسلطان".