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مخبر: شمال ايران لديه طاقة تصديرية تصل الى 80 مليار دولار

مخبر: شمال ايران لديه طاقة تصديرية تصل الى 80 مليار دولار
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

اكد النائب الاول للرئيس الايراني، محمد مخبر، ان المحافظات الشمالية في البلاد تمتلك طاقة تصديرية تصل حوال 80 مليار دولار.

العالم- ايران

وقال مخبر في مراسم تدشين مشاريع تنموية بمحافظة مازندران (شمال) بمناسبة اسبوع الحكومة: خططت الحكومة لتحقيق شعارها، حيث بلغ معدل التضخم الشهري ما يقرب من 12.6٪ في يونيو/حزيران، و 6٪ في يوليو/تموز، و 2٪ في أغسطس/آب.

واضاف: وضعت الحكومة تدابير كبيرة جدًا في مجال الدبلوماسية الاقتصادية على جدول أعمالها، ويعد تعزيز العلاقات مع دول الجوار أحد الإجراءات الفعالة للحكومة، والتي تم توفيرها في ظل تطور العلاقات مع الدول الجارة لتوسيع الاقتصاد والتعاملات التجارية.

واوضح مخبر، تم استثمار ما يقرب من 60 مليار دولار في من مختلف البلدان في البلاد، من خلال تطوير العلاقات السياسية التي ينتهجها رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي.

وفي إشارة إلى البنية التحتية القائمة في البلاد، قال النائب الأول للرئيس الايراني: في الوقت الحاضر لا نواجه أي قيود في مجال تنمية البلاد، نحتاج فقط إلى بذل الجهود.

وتابع قائلا: في قطاع النفط والغاز، تعمل ثلاث مصافي بسعة 300 ألف برميل، وفي مجال توفير فرص العمل تم إعداد العديد من البرامج وتوفير الموارد المالية لتنفيذ هذه الخطط.

واردف يقول: في أفضل ظروف البلاد، يبلغ دخل الفرد 30 إلى 35 دولارًا، وفي نفس الظروف، فان المحافظات الشمالية في البلاد، لديه طاقة تصدير تتراوح مابين 70 الى 80 مليار دولار، وتمتلك البلاد شواطئ بحرية تبلغ طولها لمسافة 2700 كيلومتر.

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