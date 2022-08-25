شاهد.. مواطنون سوريون يرفضون بشدة التواجد الاميركي على أراضيهم

العالم - سوريا

وقد وصل الى قناة العالم الاخبارية بعض مقاطع هذه اللقاءات، حيث أجاب المواطن السوري علي النزال وهو طالب جامعي "سنة اولى" عن سؤاله عن رايه بالتواجد الاميركي والدولي في بلده سوريا قائلا: طبعا نحن كشعب سوري نرفض وبصورة قاطعة اي عدوان سواء كان اميركيا او اسرائيلي وخصوصا نحن ابناء منطقة شرقي سوريا ابناء منطقة الفرات نقف بقوة ضد اي تواجد خارجي واي عدوان على اراضينا وسيادتنا.

وحول تكرار الضربات الاميركية للمنطقة الشرقية، اجاب المواطن علي النزال قائلا: ان ضربات العدوان هي ضربات خالية من الشرف ومن الناموس.. ونحن ابناء هذه المنطقة من المؤكد اننا نقف مع سيادة الدولة واراضي الدولة وضد اي عدوان ومحتل على اراضينا.

4

وقال مواطن سوري اخر حول التواجد الاميركي غير الشرعي في سوريا، ان وجود أي اجنبي على الاراضي السورية ودون التنسيق وموافقة الحكومة السورية او الدولة السورية، هو وجود غير مشروع دوليا ومن حق اي شعب مقاومة هذا التواجد لانه يعتبر احتلالا، واليوم الاميركي ودعمه للميليشيات الانفصالية الموجودة على الاراضي السورية ومساعدتها في نهب الخيرات السورية من القمح والنفط وغيرها انما يريد زعزعة الاقتصاد السوري ومن خلال ضرباته العسكرية يريد زعوعة حالة الامن والاستقرار التي فرضها الجيش العربي السوري وبواسله اثر خلقهم حالة من الامن والاستقرار في الاراضي السورية، وايضا يريدون الاطالة من عمر الحركات الانفصالية لانهاتعلم ان هذه الحركات الانفصالية والميليشيات التي سلحتها القوى الاوروبية والاميركية تلفظ انفاسها الاخيرة حاليا لذلك تاتي الضربات الاميركية من اجل اطالة عمر هذه الحركات الانفصالية التي هي في طريقها الى الزوال في اقرب وقت، وسيأتي الجيش العربي السوري في يوم ما من اجل تحرير هذه الاراضي جميعها لتعود وحدة الاراضي السورية ووحدة الشعب السوري ان شاء الله.

3

وقال مواطن سوري آخر ان التواجد الاميركي في المنطقة هو وجود احتلالي لان اي دولة تضع قواتها على اراضي دولة اخرى من دون التنسيق معها فهو يعتبر احتلالا، الاميركان يسرقون يوميا من النفط ويسرقون من القمح ويسرقون خيرات هذا البلد.. نحن اولى بخيراتنا من الاميركان، وبعد ذلك عادوا الى ارضنا ليضربوا بيوتنا، لم يكتفوا بسرقة الخيرات ولا بسرقة النفط ولا بسرقة مواردنا بل ايضا عادوا لكي يسرقوا منا الامان، وانا اقول لهم من دير الزور دير الرجال اقول لهم كما خرجتم من افغانستان ومن العراق مذلولين مدحورين ستخرجون من هذه المنطقة مذلولين مدحورين ان شاء الله تعالى على يد قوات الجيش العربي السوري وتحت قيادة الريس بشار حافظ الاسد حفظه الله.

2

وخلال توجيه نفس الاسئلة لطالبتين جامعيتين قالت احداهما ان من المؤكد ان الاميركي عدو لنا لسوريا والامة العربية هو قام في ارضنا يسرق خيراتنا ويدمر فيها ومن المؤكد نحن لا نقبل بهذا الوضع، وقالت الطالبة الثانية حول تكرار الاستهداف الاميركي والاسرائيلي للاراضي السورية، قالت نحن لن نسمح لاي احد بضربنا ونحن ان شاء الله وبهمة الجيش العربي السوري سنردها عليهم.

1

تأتي هذه اللقااءت على ضوء تزايد الاعتراضات السورية "حكومة وشعبا" للتواجد الاميركي والدولي غير الشرعي حيث دأبت قوات الاحتلال الاميركي على سرقة ثروات سوريا خصوصا من النفط، وطالما باشرت هذه القوات المحتلة بإخراج ارتال عسكرية محملة بالنفط السوري المسروق من حقول النفط السورية واخراجها الى خارج سوريا عبر معابر غير شرعية مع العراق مخصصة لسرقة النفط السوري.

وكانت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية قد اكدت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر وقاحة في جرائم السرقة التي تمارسها تجاه العديد من بلدان العالم كما هو الحال حاليا في سرقة النفط السوري الذي يعد أمرا مخزياً وعاراً على واشنطن.

قالت الصحيفة في مقال لها إن القوات الأمريكية مستمرة في سرقة النفط السوري ونقله إلى الأراضي العراقية وهي حقيقة بات يسهل فهمها بما أن السلب والنهب أصبحا حرفة تمارسها الولايات المتحدة منذ زمن طويل مشيرة إلى أن هذا الأمر يظهر أن الجشع الأمريكي للحصول على النفط لن يتوقف.