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وزير الخارجية الايراني يجري محادثات هاتفية مع نظيره القطري تناولت آخر مستجدات محادثات الغاء الحظر وعددا من القضايا الاقليمية والدولية

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

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