الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
١٠:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

دوي انفجارات قرب القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي

دوي انفجارات قرب القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

تعرضت القاعدة العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الأميركي في حقل العمر النفطي إلى قصف بطائرات مسيرة مما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة الخضراء التي تتخذها القوات الأميركية قاعدة لها في المنطقة.

العالم - سوریا

وأكدت مصادر محلية في دير الزور أن حقل العمر النفطي تعرض لهجمات عديدة مساء الخميس مما أدى إلى اشتعال النيران في المدنية السكنية التي يتخذها الجنود الأمريكيون مقر إقامة لهم في القاعدة العسكرية إضافة إلى سقوط عدد من الصواريخ في محيط الحقل تلته أصوات صفارات الإنذار وسيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان مع تحليق مكثف للطيران الحربي.

وزعم الجيش الأميركي الخميس انه قتل اربعة عناصر من مجموعات موالية لايران خلال 24 ساعة في شرق سوريا، وذلك ردا على قصف صاروخي ادى الى اصابة جنود اميركيين في المنطقة.

وقالت القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" في بيان "في الساعات ال24 الماضية وردا على الهجمات الصاروخية التي استهدفت امس محيط قاعدة كونوكو الأميركية وغرين فيلدج في شمال شرق سوريا اغارت مروحيات اميركية على مواقع تابعة لمجموعات موالية لايران ".

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي من تبادل اطلاق النار في سوريا بين القوات الأميركية والمجموعات الموالية لإيران.

تصنيف :

روابط ذات صلة

صاروخ غراد ضرب قاعدة العمر والاحتلال الامريكي يستهدف مدرسة ومنازل المدنيين

للمرة الثانية خلال ساعات.. استهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور

سوريا.. استهداف القاعدة الأمريكية في "حقل العمر" بالصواريخ (صور)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دوي انفجارات قرب القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي

عبد اللهيان: لن نساوم على حقوق الشعب تحت أي ظرف من الظروف

امير عبد اللهيان: اكدنا لكل الاطراف ضرورة حل القضايا الملفقة بموضوع الضمانات

بعد أكثر من عقد على كارثة فوكوشيما... اليابان تتطلع للعودة إلى الطاقة النووية

دفاعات سوريا الجوية تتصدى لعدوان اسرائيلي على مدينة مصياف

اليمن.. اللجنة العسكرية الوطنية تغادر العاصمة صنعاء متجهة إلى الأردن