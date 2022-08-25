دوي انفجارات قرب القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي

العالم - سوریا

وأكدت مصادر محلية في دير الزور أن حقل العمر النفطي تعرض لهجمات عديدة مساء الخميس مما أدى إلى اشتعال النيران في المدنية السكنية التي يتخذها الجنود الأمريكيون مقر إقامة لهم في القاعدة العسكرية إضافة إلى سقوط عدد من الصواريخ في محيط الحقل تلته أصوات صفارات الإنذار وسيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان مع تحليق مكثف للطيران الحربي.

وزعم الجيش الأميركي الخميس انه قتل اربعة عناصر من مجموعات موالية لايران خلال 24 ساعة في شرق سوريا، وذلك ردا على قصف صاروخي ادى الى اصابة جنود اميركيين في المنطقة.

وقالت القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" في بيان "في الساعات ال24 الماضية وردا على الهجمات الصاروخية التي استهدفت امس محيط قاعدة كونوكو الأميركية وغرين فيلدج في شمال شرق سوريا اغارت مروحيات اميركية على مواقع تابعة لمجموعات موالية لايران ".

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي من تبادل اطلاق النار في سوريا بين القوات الأميركية والمجموعات الموالية لإيران.