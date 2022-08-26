وزارة الكهرباء اليمنية تدين احتجاز دول العدوان سفن المازوت

العالم-اليمن

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى ان منع دخول سفن المازوت إلى ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها الخاصة بمحطات التوليد الكهربائية يعد خرقا واضحا لبنود الهدنة .

ولفتت إلى امعان دول تحالف العدوان في حصار الشعب اليمني وتوسيع معاناته من جراء انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي وآبار المياه.

وحمل البيان دول التحالف المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات الغير قانونية، والغير انسانية ، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وكل أحرار العالم الضغط عليها ، للإفراج عن السفن النفطية لتفادي وقوع كارثة إنسانية.