تبادل الخبراء بين إيران والعراق وسوريا للبحث في السيطرة على العواصف الترابية

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وقال سلاجقة في تصريح له الخميس: أنه تم اتخاذ إجراءات جيدة في هذا المجال في داخل البلاد، حيث حددت لجنة "مكافحة العواصف الترابية" في منظمة البيئة، البؤر الداخلية، وفي اجتماعات مختلفة تمت صياغة خطة مدتها 10 سنوات للسيطرة على هذه البؤر حيث تم تسليمها للجهات ذات الصلة مثل وزارات الطاقة والجهاد والزراعة والنفط والصناعة والداخلية لبدء العمليات الميدانية.

واضاف سلاجقة بشان البرامج الخارجية للتعامل مع الغبار والعواصف الترابية: تم تحديد 270 مليون هكتار من البؤر الخارجية للعواصف الترابية في الدول المجاورة الواقعة والتي تؤثر على بلادنا ، للتعامل معها حيث بدأنا بنشاط دبلوماسي واكد رئيس الجمهورية كثيرا لنجري مفاوضات مع دول الجوار في أسرع وقت ممكن حتى يتخلص المواطنون من مشاكل الغبار والعواصف الترابية. لقد بذلنا الجهود التي اثمرت عن توقيع 5 مذكرات تفاهم عملانية، وأخيراً ، في يوليو ، اجتمعت 11 دولة مجاورة متأثرة بالغبار في شكل اجتماع إقليمي في إيران.

وتابع: لقد كان رئيس الجمهورية حاضرا في حفل افتتاح هذا الاجتماع ، وهناك تم رفع اقتراح بإنشاء منظمة بيئية إقليمية وتشكيل صندوق بيئي إقليمي ، والذي وافق عليه الحاضرون في الاجتماع. في الواقع ، نحن لم نتوقف عند هذه الاجتماعات لأن المواطنين يريدون رؤية نتائج هذه الاجتماعات. بناءً على ذلك ، سيتم تبادل الخبراء بين إيران والعراق وسوريا في أوائل أكتوبر لبدء العمل الميداني.

وقال سلاجقة عن اجتماع غلاسكو: لقد ركز الاجتماع على موضوع تغير المناخ وخفض غازات الاحتباس الحراري ، حيث تم التأكيد على تصفير الكربون. وبناءً على ذلك ، اقترحت ألمانيا أنه يجب إيقاف استخدام الفحم الحجري تمامًا ، على الرغم من أن بعض الدول مثل الصين ، عارضت ذلك، ولدينا أيضًا العديد من المناجم التي منحها الله لنا في بلدنا والتي يمكننا استخدامها بشكل صحيح ، بالطبع ، أصرت ألمانيا على عدم استخدام الفحم ، لكننا الآن نرى أنه بسبب الظروف الطارئة الحاصلة اضطر الألمان الان لاستخدام الفحم حتى لتدفئة منازلهم.

وقال: في هذا الاجتماع طرحت موضوع الإرهاب الاقتصادي وقلت إنكم حاصرتمونا بل وفرضتم علينا عقوبات في قضية البيئة ، وهي مقولة متكاملة وعالمية ، وهذا الامر له عواقب بيئية كثيرة. بشكل عام ، طرحنا قضايانا ، واتخذنا خطوات جيدة في مجال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، على الرغم من عدم وجود أي التزامات ، ولكن في الخطوة الأولى ، كان من المفترض أن نخفض 4٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، ولكن بالتدابير المتخذة ، فاننا متقدمون على هذا الرقم بكثير.