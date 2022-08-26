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الديمقراطي الكردستاني يشترط اتفاقا مسبقا قبل اجراء انتخابات مبكرة

الديمقراطي الكردستاني يشترط اتفاقا مسبقا قبل اجراء انتخابات مبكرة
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن عضو وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني المفاوض في بغداد، شاخوان عبد الله، موقف الحزب الداعم لإجراء الانتخابات المبكرة.

العالم - العراق

وقال عبد الله في تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني: "نحن ملتزمون بالبيان الصادر عن مقر بارزاني والمكتب السياسي، ونحن مع إجراء الانتخابات المبكرة في العراق، ولكن يجب أن يكون هناك رؤية واضحة قبل الانتخابات، لماذا ستجرى هذه الانتخابات وكيف ستكون النتيجة بعد إجرائها".

وأضاف: "أعتقد أنه إذا أجريت الانتخابات بالقانون والاجراءات السابقة فانها ستفرز نفس النتائج ويجب أن تكون العملية من اجل الحل"، مؤكدا "نقول مرة أخرى إننا مع الانتخابات، لكننا بحاجة إلى معرفة لماذا وكيف سيكون الوضع بعد الانتخابات.

وأوضح عبدالله، أنه "يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق للاعتراف بنتائج الانتخابات".

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