الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تراجع الموقف الأميركي في المفاوضات النووية مع إيران

الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

المستجد في المفاوضات النووية تعكس إيجابية الموقف الإيراني وبادرة إنفراج لإنهاء سيناريو غربي تصعيدي ضد إيران بشأن برنامجها النووي.

العالم - انقلاب الصورة

وثبات موقف ايران في المفاوضات النووية يدل على ان الفريق الايراني المفاوض لا يهمه سوى مصلحة الشعب الإيراني، لذا لم ولن يتنازل عن أي حق طالب به منذ اول جلسة من المفاوضات.

وثبات موقف ايران في المفاوضات النووية يدل على ان الفريق الايراني المفاوض ما يهمه في هذه المفاوضات هو مصلحة وسمعة الشعب الايراني، لذا لم يساوم ولم يتنازل عن أي حق شرعي طالب به منذ اول جلسة من مفاوضات.

واثبتت المفاوضات النووية، صمود الموقف ايرانـي، أمام تراجع الموقف الأميركي.

ومن جهة اخرى تنازلت واشنطن من الكثير من الشروط العبثية التي طرحتها في المفاوضات النووية مما جعل موقفها ضئيل في هذه المفاوضات.

ويرى مراقبون ان ايران ليست مستعجلة في المفاوضات وتفادت تصعيد واشنطن، لذا لن تتنازل عن أي شرط من شروطها التي وضعتها من أجل رفع الحظر عنها.

روابط ذات صلة

اميركا واوروبا وراء نهب وسرقة نفط وغاز اليمن

إيران تؤكد على ضرورة التزام اميركا بتعهداتها تجاه نزع السلاح النووي

شاهد.. اميركا وكوريا الجنوبية تبدآن أكبر مناورات عسكرية مشتركة منذ عام 2018

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل مواطن سعودي على أيدي حراس فندق بالمغرب 

نائبة أمريكية: روسيا تزيد عديد الجيش ونحن نعاني مشاكل في التجنيد

قائد عسكري كبير في حزب الله يروي عن استعدادات المقاومة للحرب

تراجع الموقف الأميركي في المفاوضات النووية مع إيران

الحلبوسي والفياض يبحثان الوضع السياسي في العراق

اهالي محيميدة يسيطرون على حاجز تابع لـ"قسد" في دير الزور