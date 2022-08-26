تراجع الموقف الأميركي في المفاوضات النووية مع إيران

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وثبات موقف ايران في المفاوضات النووية يدل على ان الفريق الايراني المفاوض لا يهمه سوى مصلحة الشعب الإيراني، لذا لم ولن يتنازل عن أي حق طالب به منذ اول جلسة من المفاوضات.

وثبات موقف ايران في المفاوضات النووية يدل على ان الفريق الايراني المفاوض ما يهمه في هذه المفاوضات هو مصلحة وسمعة الشعب الايراني، لذا لم يساوم ولم يتنازل عن أي حق شرعي طالب به منذ اول جلسة من مفاوضات.

واثبتت المفاوضات النووية، صمود الموقف ايرانـي، أمام تراجع الموقف الأميركي.

ومن جهة اخرى تنازلت واشنطن من الكثير من الشروط العبثية التي طرحتها في المفاوضات النووية مما جعل موقفها ضئيل في هذه المفاوضات.

ويرى مراقبون ان ايران ليست مستعجلة في المفاوضات وتفادت تصعيد واشنطن، لذا لن تتنازل عن أي شرط من شروطها التي وضعتها من أجل رفع الحظر عنها.