الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قراءة موقف ايران في المفاوضات النووية

الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

ثبات موقف ايران في المفاوضات النووية يدل على ان الفريق الايراني المفاوض لا يهمه سوى مصلحة الشعب الإيراني، لذا لم ولن يتنازل عن أي حق طالب به منذ اول جلسة من المفاوضات.

العالم - انقلاب الصورة

واثبتت المفاوضات النووية، صمود الموقف ايرانـي، أمام تراجع الموقف الأميركي.

ومن جهة اخرى تنازلت واشنطن من الكثير من الشروط العبثية التي طرحتها في المفاوضات النووية مما جعل موقفها ضئيل في هذه المفاوضات.

ويرى مراقبون ان ايران ليست مستعجلة في المفاوضات وتفادت تصعيد واشنطن، لذا لن تتنازل عن أي شرط من شروطها التي وضعتها من أجل رفع الحظر عنها.

خلاصة السنوات من المفاوضات النووية بين ايران و الغرب، هي أن ايران ثابتة بمواقفها وخطوطها وإن برنامجها السلمي يصب لصالح شعبها. أما الطرف الآخر فكل ذرائعه سقطت وكل الضغوط التي كان يمارسها على ايران فشلت بحسب المراقبين.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6328443

روابط ذات صلة

عبد اللهيان: لن نساوم على حقوق الشعب تحت أي ظرف من الظروف

امير عبد اللهيان: اكدنا لكل الاطراف ضرورة حل القضايا الملفقة بموضوع الضمانات

مخبر: شمال ايران لديه طاقة تصديرية تصل الى 80 مليار دولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قراءة موقف ايران في المفاوضات النووية

منظمة إنجيلية أمريكية تستولي على أراض بملكية فلسطينية

بضربة عالية الدقة.. روسيا تدمر موقعاً لقيادة القوات الاوكرانية

إيران تؤكد على ضرورة اتخاذ الدول موقفا حاسما تجاه الأنشطة النووية الإسرائيلية

توتر شديد في سجون الاحتلال بعد فرض عزل مضاعف على الأسرى

بعيداً عن الاتفاق النووي.. ماذا تملك ايران ويريده الغرب بشدة؟