قراءة موقف ايران في المفاوضات النووية

العالم - انقلاب الصورة

واثبتت المفاوضات النووية، صمود الموقف ايرانـي، أمام تراجع الموقف الأميركي.

ومن جهة اخرى تنازلت واشنطن من الكثير من الشروط العبثية التي طرحتها في المفاوضات النووية مما جعل موقفها ضئيل في هذه المفاوضات.

ويرى مراقبون ان ايران ليست مستعجلة في المفاوضات وتفادت تصعيد واشنطن، لذا لن تتنازل عن أي شرط من شروطها التي وضعتها من أجل رفع الحظر عنها.

خلاصة السنوات من المفاوضات النووية بين ايران و الغرب، هي أن ايران ثابتة بمواقفها وخطوطها وإن برنامجها السلمي يصب لصالح شعبها. أما الطرف الآخر فكل ذرائعه سقطت وكل الضغوط التي كان يمارسها على ايران فشلت بحسب المراقبين.

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https://www.alalam.ir/news/6328443