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هل يتضمن الرد الامريكي القبول بالشروط والمطالب الايرانية؟

الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

كد الباحث السياسي من طهران سعيد شاوردي، ان ايران اعلنت انها ستدرس الرد الامريكي بدقة وبتأن وغير مستعجلة، وتنظر ما اذا كان يضمن حقوق الشعب الايراني بالكامل، عندها ستتفاعل ايجابياً مع هذا الرد.

خاص بالعالم

وقال شاوردي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان ايران مازالت تصر على المطالب التي طرحتها خلال المفاوضات النووية، مشيراً الى انه رغم ان الرد الامريكي لم يعلن علنياً، لكن يستشف من الصحافة ان الولايات المتحدة الامريكية حاولت ان توافق الى حد كبير على ما طرحته ايران في ردها على مقترح المسودة الاوروبية، ولكن ايضاً من المعتقد ان هناك نقاطا لم توافق عليها واشنطن وتعتبرها حساسة، خاصة فيما يخص الادعاءات التي تطرحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية المبنية على اتهامات اسرائيلية تزعم بأن هناك شقا عسكريا في النووي الايراني.

واوضح شاوردي، ان ايران ترفض هذه الاتهامات وتطالب ايضاً باغلاق الملف الذي تزعمه الوكالة الدولية بان ايران تقوم بتخصيب اليورانيوم خارج منشآتها النووية المعنلة، لان هذا سيبقي الباب مفتوحا امام الوكالة الدولية بان تتهم ايران حتى بعد احياء الاتفاق النووي، مؤكداً ان ايران لن تقدم تنازلات امام ما تطالب به الولايات المتحدة الامريكية.

واضاف شاوردي، ان الولايات المتحدة تحاول جاهدة ابقاء ثغرات مفتوحة في الاتفاق النووي حتى تنفذ من خلالها لاعادة العقوبات مرة اخرى، لافتاً بان ايران لديها تجارب مريرة مع الادارة الامريكية ولهذا لن تسمح بوجود اي نوافذ مفتوحة او مشاكل في الاتفاق لم يتم التوصل لحلول نهائية لها.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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