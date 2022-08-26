بالصور.. الآلاف يؤمّون الأقصى بصلاة الفجر في جمعة ’رباطنا درع’

العالم - فلسطين

وامتلات ساحات المسجد ومصلياته المسقوفة بالمصلين الذين شدوا الرحال إلى الأقصى من مدن الضفة المحتلة والداخل المحتل، وحواري وبلدات القدس القديمة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد دعت للحشد والاستنفار والمشاركة في فجر وجمعة في الأقصى "رباطنا درع"، وذلك حمايةً للمسجد الأقصى وتصدّياً لانتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه.

ودعت حماس، جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل، إلى مواصلة شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرّباط فيه، والمشاركة في فجر وجمعة في الأقصى "رباطنا درع"، دفاعاً عن القدس والأقصى، ووقوفاً في وجه اعتداءات الاحتلال المتصاعدة، واستفزازات قطعان مستوطنيه ضدّ شعبنا ومقدساتنا".

وأشادت الحركة برباط الصامدين في الأقصى وجهادهم ودفاعهم عن المسجد المبارك، وندعوهم إلى إدامة التصدّي لاقتحامات المستوطنين، وإفشال كلّ مخططاتهم الرامية إلى السيطرة على الأقصى من خلال تثبيت التقسيم الزماني والمكاني".

وطالبت في ختام بيانها، "جماهير أمتنا العربية والإسلامية بالتحرّك الفاعل، انتصارًا لمسرى الرَّسول صلى الله عليه وسلم، وتعزيزاً لصمود المقدسيين والمرابطين في الدفاع عن القدس والأقصى، نيابة عن الأمَّة قاطبة".