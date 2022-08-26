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مقتل مواطن سعودي على أيدي حراس فندق بالمغرب 

مقتل مواطن سعودي على أيدي حراس فندق بالمغرب 
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

تلقت سفارة السعودية لدى المغرب من الجهات المختصة نبأ مقتل مواطن سعودي في مدينة الدار البيضاء على أيدي مجموعة من حراس أمن يعملون في الفندق الذي كان يقيم فيه بعد شجار دار بينهم.

العالم - المغرب

وقالت السفارة في بيانها: "حرصا من حكومة المملكة العربية السعودية على المواطنين في الخارج، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع السلطات المغربية المختصة، وعليه تبين بأن الفقيد قتل على أيدي مجموعة من حراس أمن يعملون في الفندق الذي يقيم فيه المواطن السعودي بمدينة الدار البيضاء".

وأكدت السفارة أن القضية لاتزال قيد التحقيق في النيابة العامة المغربية، بعد إلقاء القبض على المعتدين لاستكمال مجريات التحقيق.

وشددت على أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب مجريات القضية، وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية.

وأوضحت أنها تنسق حاليا مع السلطات المغربية المختصة لنقل جثمان القتيل إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

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مقتل مواطن سعودي على أيدي حراس فندق بالمغرب 

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