الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة أسير محرر برصاص الاحتلال في طولكرم

إصابة أسير محرر برصاص الاحتلال في طولكرم
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أصيب أسير محرر، فجر الجمعة- برصاص الاحتلال في قرية صيدا شمال طولكرم.

العالم - فلسطين

ووفق حرية نيوز؛ أصيب الأسير المحرر ليث الأشقر برصاص الاحتلال في قدمه خلال اقتحام بلدة صيدا.

واقتحمت عدة آليات القرية وسط إطلاق نار واندلاع مواجهات مع المواطنين.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير سحبان الطيطي في الظاهرية جنوب الخليل، فجر الجمعة، وعاثت به خرابًا.

ومساء الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الشاب قصي، نجل محافظ القدس، عدنان غيث، بعد مداهمة منزله في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأسير المحرر محمود علي ولويل، بالقرب من حاجز عسكري طيار نصبه على مدخل قرية عزون شرق قلقيلية.

روابط ذات صلة

الاحتلال يُقدم لائحة اتهام ضد القيادي الأسير السعدي

الأسرى يمتنعون عن الخروج للفحص الأمني ويرجعون وجبات الطعام

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى يستأنفون خطواتهم النضالية غدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. أجندة زيارة ماكرون للجزائر والرد الجزائري عليها

شاهد بالفيديو.. هناك فرصة يهيئها الاوروبيون.. على ايران اغتنامها، فما هي؟

إصابة أسير محرر برصاص الاحتلال في طولكرم

مسؤول تونسي: توقيف أكثر من 15 ألف مهاجر غير شرعي 

البحرين..أهالي معتقلين حاولوا إيصال رسالة إلى رئيس الوزراء

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية يزور بوشهر اليوم