إصابة أسير محرر برصاص الاحتلال في طولكرم

العالم - فلسطين

ووفق حرية نيوز؛ أصيب الأسير المحرر ليث الأشقر برصاص الاحتلال في قدمه خلال اقتحام بلدة صيدا.

واقتحمت عدة آليات القرية وسط إطلاق نار واندلاع مواجهات مع المواطنين.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير سحبان الطيطي في الظاهرية جنوب الخليل، فجر الجمعة، وعاثت به خرابًا.

ومساء الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الشاب قصي، نجل محافظ القدس، عدنان غيث، بعد مداهمة منزله في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأسير المحرر محمود علي ولويل، بالقرب من حاجز عسكري طيار نصبه على مدخل قرية عزون شرق قلقيلية.