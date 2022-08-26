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مسؤول تونسي: توقيف أكثر من 15 ألف مهاجر غير شرعي 

مسؤول تونسي: توقيف أكثر من 15 ألف مهاجر غير شرعي 
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، إحباط 1509 محاولات لاجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية بين يناير وأغسطس 2022.

العالم - تونس

وقال الجبابلي بأنه تم إيقاف 15907 أشخاص في أكثر من سبعة آلاف محاولة من طرف تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من طرف أجانب وإيقاف 299 منظم عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وأكثر من 150 وسيط تونسي، كما تم ايقاف 11 منظم أجنبي وسبعة وسطاء أجانب.

وبين أنه تم إلقاء القبض على 388 مفتش عنهم من ضمن الموقوفين في عمليات اجتياز الحدود وإيقاف 54 عنصر متطرف كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية.

وأكد الجبابلي على هامش مؤتمر صحفي، تنامي ظاهرة هجرة العائلات والنساء والأطفال والقصر في السنتين الاخيرتين، كما سجلت الأبحاث وجود أصحاب شهادات عليا وموظفين من بين المجتازين للحدود البحرية.

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