هناك فرصة يهيئها الاوروبيون.. على ايران اغتنامها، فما هي؟

خاص بالعالم

وقال العيسى في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هناك مخاوف وهواجس حقيقية تعيشها الحكومات الاوروبية من ناحية قدوم فصل الشتاء، خاصة بعد بدء فعالية السلاح الاستراتيجي بقطع الغاز الروسي.

واوضح العيسى، ان امريكا تعاني من ضغوطات كبرى من قبل الاوروبيين الذين هم الآن جادين في تنوع مصادر الطاقة بالنسبة لهم وخفض اسعارها المتصاعدة قبل حلول فصل الشتاء، معتبراً ان على امريكا ان تستجيب للضغوط الاوروبية، والا واجهت تمرداً هذه المرة من قبل الدول الاوروبية، وهذا ما سينعكس على استراتيجية امريكا بانها تقاتل روسيا باستخدام اوكرانيا، خاصة بعد تعهدها بتقديم 3 مليارات دولار غير مسبوقة لاوكرانيا من اجل استمرار حرب الاستنزاف ضد روسيا وهو ما يعتبر احد اهدافها الاساسية وكذلك الصين وايران، ولهذا فان الادارة الامريكية غير متفرغة الان للتركيز على الاتفاق النووي الايراني.

ولفت العيسى الى ان الدول الاوروبية تعتبر ان البديل الذي يجب ان تبحث عنه الآن هو تعدد مصادر الطاقة في العالم واهمها المتاحة هي مصدر الطاقة الايرانية من الغاز والنفط وذلك لتمكينها من الوقوف على اقدامها قبل قدوم فصل الشتاء القارص، مشيراً الى ان هناك تمرداً في الدول الاوروبية بدأ يتصاعد ولهذا هي متسرعة جداً لتلافي كابوس شحة الطاقة واسعارها، بالرغم من ان بايدن ذهب الى السعودية للضغط من اجل خفض اسعار الوقود.

واكد العيسى ان ايران تعلم هذه الاوراق جيداً، والآن هذه فرصة لاغتنامها للعب عليها مع عدم التضحية بحقوق الشعب الايراني، ولهذا هي تراعي الدقة والصبر الفائق لدراسة الرد الامريكي.

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