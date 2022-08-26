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إطلاق تجريبي لقطار طهران - كربلاء - طهران الأسبوعي

إطلاق تجريبي لقطار طهران - كربلاء - طهران الأسبوعي
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام لسكك الحديد الايراني، میعاد صالحي، إطلاق تجريبي لقطار طهران - كربلاء - طهران الأسبوعي حيث سيتم الحصول على تذاكر القطار لكل الطرق خاصة طريق أهواز وخرمشهر اعتبارا من يوم غد السبت.

العالم - ايران

وعن لقائه الأخير مع الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية العراقية بشأن تنسيق رحلات الأربعين الحديدية واستكمال خط سكة حديد شلمجة - البصرة البالغ طوله 32 كيلومترا، قال: لقد اجتمعت هذا الأسبوع والأسبوع الماضي مع الاخير شخصيا وافتراضيا، وتباحثت معه فيما يتعلق بإطلاق قطار طهران - كربلاء، الموجود داخل بلدنا من طهران إلى حدود شلمجة وبقية الطريق في العراق.

ولدى إشارته إلى انطلاق قطار كربلاء في أيام الأربعين، أضاف قائلا: يسافر الزوار من طهران إلى شلمجة بالقطار، ثم يسافرون 30 كيلومترا من الاخيرة إلى البصرة في الأراضي العراقية بالحافلة وبعدها يستقلون القطار مرة أخرى من البصرة ليواصلوا طريقهم الى كربلاء.

وتابع هذا المسؤول الايراني قائلا: لقد تم الاتفاق على هذا الموضوع بين سكك الحديد الايراني والعراقي والتخطيط للقطار الذي يقطع هذا الطريق منذ الاسبوع المقبل.

وقال المدير العام لسكك الحديد الايراني: انه ونظرا سيكون هذا المشروع تجريبي في الأشهر الثلاثة الأولى، فإنه سيتم إرسال الزوار على هذا الطريق على شكل قوافل، ويتم إرسال هذه القافلة من خلال وكالات السفر المخصصة.

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