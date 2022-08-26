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غروسي يرأس بعثة وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيه 

غروسي يرأس بعثة وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيه 
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه سيتم تحديد معايير مهمة الوكالة في محطة زابوروجيه الكهروذرية، وربما يتم توفير تواجد دائم للوكالة في المحطة المذكورة.

العالم - اوروبا

وأضاف غروسي في مقابلة مع محطة إذاعة RFI: "هذه مهمة صعبة ... من الضروري توفير الطريق للوصول إلى المحطة، ولا بد من القيام بذلك بالتنسيق بين الدولتين. نحن نأمل كذلك بدعم الأمم المتحدة ومركباتها المدرعة لإيصالنا إلى الموقع ... نحتاج إلى تحديد معالم المهمة بوضوح، وربما إنشاء وجود دائم للوكالة على الأرض في المحطة".

وفي وقت سابق، قال غروسي إن بعثة الوكالة ستصل إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في الأيام القريبة المقبلة.

يشار إلى أن المحطة المذكورة تقع على الضفة اليسرى لنهر دينبر بالقرب من مدينة إينرغودار. وهي تعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والطاقة المنتجة. وتقع هذه المحطة تحت حماية الجيش الروسي منذ مارس الماضي.

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