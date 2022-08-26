آیة الله رئیسي : توسيع العدالة التعليمية ودعم النخب يأتيان ضمن أولوياتنا

العالم - ايران

وقال رئیسي في لقاء مع الحائزين على الميداليات في أولمبياد العلوم على الصعيدين الوطني والدولي إن تحقيق النجاح من جانب أبناء البلاد في مختلف المجالات هو أمر مشرف وممتع للمجتمع.

وأكد على الدور المحوري للنخب والمثقفين في تقدم البلاد وتنمیته معلنا الإرادة الجادة للحكومة لتصميم آليات فعالة لتطوير شبكة النخبة ودعم النخب في البلاد.

ووصف النخب العلمية في البلاد، بأنها أهم ثروة للبلاد في طريق التنمية المستدامة وقال: لا ينبغي لكم ( أیها) الحاصلون علی الميداليات الوطنية والدولية أن تنسحبوا من المیدان عند الشدائد لأنه من المفروض أن تحل مشاكل المجتمع وقضاياه بید الشرائح المثقفة والنخبة.

وأكد: إن العدو لا يتحمل نجاحات ابناء إيران العلمية في الساحات الدولية ولا يريد تربية من يساعدون في زيادة الإنتاج، وأنشطة الشركات القائمة على المعرفة ، وإنشاء وحدات خلق فرص العمل بالبلاد، لكن من واجبنا أن نقف أمام العدو بجدية حتى يجبر على التراجع.

وأضاف: حاول العدو نهب ثروات ومناجم الدول في الماضي، لكن يسعى اليوم وراء استقطاب الأدمغة والنخب من الدول في إطار شنه الحرب المعرفية والإلكترونية والسيبرانية ضد الدول.