الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٩:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الوجود المحتل الأميركي في سورية وعدوانه على المدافعين عنها وعن وحدة أراضيها هو أمر غير شرعي ومدان

الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

آیة الله رئیسي : توسيع العدالة التعليمية ودعم النخب يأتيان ضمن أولوياتنا

أمير عبداللهيان يلتقي برئيس زنجبار

شاهد.. طهران تفند اتهامات واشنطن وتصف عدوانها في دير الزور بالارهابي

قراءة لموقف ايران في المفاوضات النووية

منظمة إنجيلية أمريكية تستولي على أراض بملكية فلسطينية

بضربة عالية الدقة.. روسيا تدمر موقعاً لقيادة القوات الاوكرانية