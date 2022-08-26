حلب وطريق الحرير

العالم - دروب الشام

طريق الحرير. عبارة سحرية ولمسة من الأساطير. فهو رواية بحد ذاته. نمودج لاكتشاف ثقافات غامضة. ليس مجرد طريق تجاري. فعلى طول مسارات واسعة نطاق اختلطت الافكار والثقافات وتنوعت اللغات. وحلب جزء من هذه الاسطورة كونه المحطة الابرز من محطات طريق الحرير..

تعد حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا عرفت واشتهرت بصناعتها العريقة وأهمها صناعة النسيج و.. الصناعة الغذائية كما تشتهر بانواع كثيرة من المنتجات والصناعات التقليدية وكان لتجارها عبر التاريخ مكانتها الهامة...

الضيوف:

أحمد غريب – باحث تاريخي

مجد ششعان – عضو مجلس إدارة غرفة الصناعة بحلب

المهندس أحمد الشهابي – مدير المدينة القديمة بحلب