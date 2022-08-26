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وزير الطاقة اللبناني يكشف كمية الطاقة التي تحتاجها البلاد

وزير الطاقة اللبناني يكشف كمية الطاقة التي تحتاجها البلاد
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يجب أن نؤمن 110 الاف  طن فيول لكي نؤمن 9 ساعات كهرباء من دول أخرى.

العالم_لبنان

وذكر، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بعد لقائه رئيس الجمهورية ، "أنّ الاتفاقية مع العراق سوف تؤمن لنا 40 الف طن ولفت إلى أنّ البلد المستعد لمساعدتنا في تأمين الفيول أويل هو الجزائر، وقد التقيت مع وزير خارجية الجزائر، ونحضر لزيارة مقبلة إلى الجزائر، والموضوع يتطلب معالجة ملف شركة سوناطراك، مؤكدًا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يقوم بتسهيل هذه الاستراتيجية".

و اشار إلى "أننا حصلنا على قرار من مؤسسة كهرباء لبنان على زيادة التعرفة مع زيادة التغذية، وننتظر موافقة الحكومة عليه، ويمكن أن يكون ذلك عبر موافقة استثنائية من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".

وشدد فياض، على أنه "ليس على علمي أن هناك مشكلة في ما خص المازوت، إلا لو كان هناك أمر لوجستي، لكن ليس هناك مشكلة بشأن العرض والطلب".

كلام فياض جاء بعد ما اعلنت شركة كهرباء لبنان أن البلد سيدخل الى العتمة الشاملة بسبب نفاذ الغاز اويل من خزين الشركة.

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