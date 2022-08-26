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وزير الخارجية الإيراني: بذلنا جهودا كبيرة في الحكومة الجديدة لرفع الحظر عن إيران ونمر بالمراحل النهائية من العمل

الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

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