شاهد.. مراسل العالم يكشف مستجدات العدوان على سوريا والتأهب الأمريكي

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، خلال النشرة الاخبارية، إن الحرائق امتدت الى منطقة الزاوي وطريق مصياف وادي العيون، ومنطقة جبل المشهد، واضاف، أن وحدات الدفاع المدني السورية مستمرة في اطفاء التي نشبت في منطقة جبل غضبان.

واشار مراسلنا الى ان سبب هذه الحرائق هي الصواريخ التي اطلقها الاحتلال الاسرائيلي باتجاه الاراضي السورية، مما ادت الى اشعال حرائق في مناطق حرشية وجبلية، وكذلك بساتين المواطنين في تلك المنطقة.

واوضح مراسلنا، أن الـ14 جريحا سقطوا جراء شن الطيران الحربي الاسرائيلي على محافظة حماة وسط البلاد.

وقال مراسل العالم، إن الاحتلال الاسرائيلي شن غاراته على الاراضي السورية عبر البحر الابيض المتوسط وجنوب شرق طرطوس. واكد ان القوات الاميركية تسير دوريات عسكرية في محيط نهر الفرات وفي المناطق التي تحتلها قوات "قسد"شمال شرق سوريا، وكذلك تجوب منذ الصباح الباكر طائرات مروحية اميركية استطلاعية، القرى والبلدات واقعة في محيط نهر الفرات.

هذا واعلن التلفزيون السوري الرسمي أن عدوانا جويا إسرائيليا من اتجاه البحر، استهدف نقاطا في محيط مصياف في محافظة حماة وسط البلاد، وأن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ، وتحدثت وسائل اعلام سورية عن إصابة مدنيين اثنين جراء العدوان واشعال حريق في الأراضي العشبية على طريق عام مصياف - وادي العيون، حيث سجل إصابة 14 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى.

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