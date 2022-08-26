بالتفاصيل.. استهداف رتل السفارة الأسترالية في بغداد

العالم - العراق

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوعة على الطريق المؤدي الى المنطقة الخضراء، انفجرت اثناء مرور عجلات تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد".



وأضاف، ان "الانفجار أسفر عن اضرار بالسياج الأمني للطريق، فضلا عن تضرر إحدى عجلات رتل السفارة الأسترالية".



ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وعلى الرغم من الانفجار، تمكنت القافلة الأسترالية من دخول المنطقة الخضراء، بحسب المصدر.



ولم تعلن السلطات العراقية أي تفاصيل حول الانفجار، كذلك، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.



وتعلن الجهات الأمنية، بين الحين والآخر، عن إحباطها عمليات تستهدف أرتالا عسكرية تابعة لما يسى التحالف الدولي بقيادة امريكا في مناطق مختلفة في العراق.