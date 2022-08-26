وضع غامض ومخاوف دولية بعد استئناف المعارك في إثيوبيا

العالم - خاص بالعالم

وأسفر القصف عن عدد من القتلى والجرحى بحسب ما أفاد مسؤول بالمستشفى المركزي بالمدينة.

وأعلنت الحكومة الاتحادية اثر ذلك في بيان أنها تبقى على استعداد تام لنقاش غير مشروط، لكنها ستشن عمليات تستهدف القوات العسكرية المناوئة للسلام.

ودعت 'الأشخاص المقيمين في منطقة تيغراي إلى أن يبقوا بعيدين عن المواقع التي تضم معدات عسكرية أو منشآت تدريب.

وتأتي الضربة بعد أيام من استئناف القتال على حدود منطقتي تيجراي وأمهرة بين الحكومة الاتحادية وقوات من منطقة تيجراي.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن انتهاك وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وهي الحزب الذي يسيطر على المنطقة.

ودعت دول كثيرة ومنظمات من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى وقف النزاع وايجاد حل سلمي للصراع المتواصل منذ واحد وعشرين شهرا، والذي تسبب بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص.

فيما تحذر الأمم المتحدة من وضع أشبه بالمجاعة لآلاف الاثيوبيين، وسمح وقف إطلاق النار بوصول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها أكثر من تسعين في المئة من سكان تيجراي.

ويثير استئناف المعارك مخاوف من عودة الصراع على نطاق واسع ويبدد الآمال الضعيفة بإحياء مفاوضات السلام.

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