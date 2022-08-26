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جولة جديدة من المفاوضات اليمنية مطلع الأسبوع المقبل في الأردن

الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

جولة جديدة من المفاوضات بين الاطراف اليمنية برعاية اممية يُترقب انعقادها مطلع الاسبوع المقبل في العاصمة الاردنية عمَّان، وذلك بعد مضي قرابة الشهر من الهدنة الاممية.

العالم - مراسلون

ملفات عدة وشائكة ستضعها اللجنة الوطنية العسكرية، التي تمثل طرف صنعاء على طاولة المفاوضات اهمها استمرار خرقات تحالف العدوان العسكرية بالاضافة الى مواضيع فتح الطرق والمعابر في مناطق النزاع المختلفة.

المفاوضات تاتي على وقع استمرار طرف التحالف خروقاته للهدنة، ومماطلته في تنفيذ التزاماتها على مدى الخمسة اشهر الماضية واهمها صرف المرتبات.

مصادر رسمية اكدت ارتكاب قوى تحالف العدوان السعودي لاكثر من 186 خرقًا للهدنة الانسانية والعسكرية خلال الساعات الماضية.

في حين منع سفينتين نفطتيين من الوصول الى ميناء الحديدة، رغم حصولهما على تصاريح دخول من الامم المتحدة، وهو مايشير برأي الكثير، عدم جديته في وقف الحرب ورفع الحصار

ولم تحقق أي من الجولتين السابقتين للمفاوضات اي نتائج ايجابية، واتهمت فيها صنعاء الطرف الاخر بوضع العراقيل امام اية حلول او حتى تجاوب مع مبادراتها الاحادية، بشان فتح الطرق والمعابر ومبادراتها الاخرى المتعلقة بصرف المرتّبات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. جولة جديدة من المفاوضات اليمنية مطلع الأسبوع المقبل في الأردن

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