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آلاف الفلسطينيين يتوجهون للأقصى نصرة له ودعما للأسير عووادة

الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

صادق الاحتلال الاسرائيلي على بناء أكثر من1400 وحدة استيطانية جديدة جنوب القدس المحتلة، وشرع بتنفيذ مخطط تهويدي لمنطقة باب العامود ومحيط البلدة القديمة. وإلى ذلك استجاب عشرات الالاف لدعوة القوى الوطنية والاسلامية ليوم نفير نصرة للمسجد الاقصى ودعما للاسير خليل عواودة.

العالم - مراسلون

واستجابة لدعوات القوى الوطنية والاسلامية بالقدس المحتلة لشد الرحال والنفير العام نصرة للمسجد الاقصى المبارك، في ظل ما يتعرض له من مخططات تهويدية، وبناء هيكلهم المزعوم ودعم للاسير المضرب عن الطعام منذ اشهر خليل عواودة.

توجة عشرات الالاف من أبناء القدس والداخل والضفة الغربية لاداء الصلاة متمسكين بحقهم بالمقاومة حتى زوال الاحتلال وتحرير وطنهم المحتل وتطهير الاقصى من دنس المحتل.

ومع تصاعد اجراءات الاحتلال بالقدس وبكافة الاراضي الفلسطينية المحتلة ولكسب اصوات المستوطنين خلال الانتخابات القادمة صادقت بلدية الاحتلال بالقدس وبدعم من حكومة يائير لبيد لتصريف الاعمال على بناء اكثر من 1424 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة جيلو جنوب القدس المحتلة.

كذلك تشرع طواقم البلدية بتنفيذ مخطط تهويدي جديد لتغير معالم محيط البلدة القديمة من القدس ووتحويل باب العامود لساحات تخدم المستوطنين وتغير شكله الحالي وفق الرواية التلمودية

ولم يختلف المشهد كثيرا وسط القدس عن محيطها، حيث سيتم افتتاح أكبر شارع استيطاني يربط مستوطنات الشمال والجنوب مع قلب القدس ويلتهم مساحات شاسعة من اراضي المقدسيين

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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