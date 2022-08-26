المقداد ودجوبوا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية السورية الأبخازية

العالم - سوريا

وأكد دجوبوا خلال اللقاء المنعقد في أبخازيا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع سوريا في كل المجالات معرباً عن تقدير بلاده الكبير لقرار حكومة الجمهورية العربية السورية بالاعتراف بسيادة واستقلال أبخازيا.

بدوره أشار الدكتور المقداد إلى أن قرار الاعتراف باستقلال أبخازيا من قبل سوريا وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين يمثل تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين والمبنية على أسس متينة من المبادئ المشتركة وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض أي تدخل خارجي ومقاومة سياسات الهيمنة والاستعمار.

وتمت خلال اللقاء مناقشة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وآليات توسيع التعاون الاقتصادي في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة السورية الأبخازية في أقرب وقت.

وندد الجانبان بسياسات الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على الشعوب التي ترفض الخضوع لسياسات الغرب.

حضر اللقاء من الجانب السوري سفير سوريا في موسكو رياض حداد ومدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية والمغتربين لؤي فلوح ومدير إدارة الدعم التنفيذي في الوزارة عبد الله حلاق ومن مكتب الوزير اهاب مصطفى ومن الجانب الأبخازي وزير المالية فلاديمير دلبا ووزيرة الاقتصاد كريستينا أوزجان ونائب وزير الخارجية وعدد من المسؤولين الحكوميين.