بريطانيا ترفع أسعار الطاقة بنسبة 80% اعتبارا من أول أكتوبر المقبل

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ووفقا لبيان نشره موقع سي إن بي سي، أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة (أوفجيم) اليوم الجمعة عن زيادة بنسبة 80% في سقف أسعار الطاقة لتصل إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا (4194 دولارًا) سنويًا بدءًا من الأول من أكتوبر، وهو بالفعل زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في أقل من عام.

قال البيان: "أعلنت "أوفجيم" اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022، أن سقف أسعار الطاقة سيرتفع إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا للوقود المزدوج لأسرة متوسطة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022".

ومنذ التعديل الأخير في أبريل، بلغ سقف أسعار الطاقة 1.971 جنيهًا، مما يعني أن الزيادة سترتفع بمقدار 1578 جنيهًا إسترلينيًا أو ما يقرب من 80% في أكتوبر 2021 كان الحد الأقصى للسعر 1،277 جنيها.

وسيؤثر الحد الأقصى المتزايد على 24 مليون أسرة أو حوالي 85% من سكان المملكة المتحدة.

من جهته قال جوناثان برييرلي الرئيس التنفيذي لشركة أوفجيم في تصريحات صحفية: "لقد فعل المنظم كل ما في وسعه ... لا يمكننا إجبار الشركات على شراء الطاقة بأقل من تكاليفها؛ لأنها في النهاية لن تكون قادرة على شراء الطاقة التي نحتاجها. هذه مشكلة كبيرة للعملاء ،

وأضاف بريرلي أن الهيئة التنظيمية تعمل مع الوزراء ومجموعات المستهلكين والصناعة لوضع حزمة دعم وآلية عمل عاجل لرئيس الوزراء القادم، لافتا إلى إنه "من السابق لأوانه التكهن بأي زيادات أخرى، بالنظر إلى تقلبات سوق الطاقة، لكن مثل هذا الاحتمال لا ينبغي استبعاده تمامًا".