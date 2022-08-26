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مصادر فلسطينية: إصابات خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس

الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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