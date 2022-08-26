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شاهد.. العصي التي تقف امام عجلة تشكيل الحكومة اللبنانية

الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

اشار الكاتب والاعلامي اللبناني د. روني الفا، الى انه ليس هناك من مؤشرات تشير الى ان هناك نوايا موجودة لتشكيل الحكومة اللبنانية.

خاص بالعالم

وقال الفا في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": ان السبب وراء ذلك هو وجود ازمة ثقة او ازمة مقاربة بين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية من جهة، وبين الرئيس عون من جهة اخرى.

واوضح الفا، ان المشهد اللبناني هو ذات الكلامية بين رئيس التيار الوطني الحر من جهة، وبين رئيس الحكومة المكلف من جهة ثانية، فهناك حرب بيانات، الامر الذي يؤدي بان مسألة تشكيل الحكومة قد تراجعت الى الوراء خاصة مع اقتراب المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية.

واضاف الفا، انه لا يجب توظيف تشكيل الحكومة فقط من اجل وراثة صلاحيات الجمهورية، بل يجب ان يكون تشكيل الحكومة من اجل صيانة المصالح اللبنانية، كتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والنهوض الاقتصادي والدولار الكمركي الذي يستلزم ان يتحول الى قانون لا ان يكون وراثة بين وزير المالية ورئيس الحكومة او العكس، الى الخ.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6328988

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شاهد.. العصي التي تقف امام عجلة تشكيل الحكومة اللبنانية

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