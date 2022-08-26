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رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة..

متحدث شركة نفط اليمن: تحالف العدوان يحتجز 3 سفن حاليا

متحدث شركة نفط اليمن: تحالف العدوان يحتجز 3 سفن حاليا
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل اليوم الجمعة، أن تحالف العدوان يحتجز 3 سفن حاليا منها سفينتا مازوت لقطاع الكهرباء وسفينة ديزل وجميعها حاصلة على تصاريح الأمم المتحدة.

العالم-اليمن

وفي مداخلة مع "المسيرة"، أوضح المتوكل أنه تم الاتفاق على دخول 54 سفينة نفطية وصل منها 33 سفينة فقط منذ بدء الهدنة المؤقتة.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي وخلفه الأمم المتحدة لم يتحركوا بالشكل المطلوب للضغط على تحالف العدوان لإدخال سفن المشتقات النفطية.

وقال: "لم نلمس سلاسة في دخول السفن النفطية كما ادعى المتحدث الأممي منذ بدء الهدنة".

وأضاف أن دول العدوان والأمم المتحدة حصرت الاستيراد بالموانئ الإماراتية وسداد ثمن السفن مقدما لصالح البنوك الإماراتية.

ونوه بأن الأمم المتحدة تتحرك فقط لجمع المساعدات المالية باسم الشعب اليمني بينما لا تتحرك لرفع الحصار عنه.

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