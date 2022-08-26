متحدث شركة نفط اليمن: تحالف العدوان يحتجز 3 سفن حاليا

العالم-اليمن

وفي مداخلة مع "المسيرة"، أوضح المتوكل أنه تم الاتفاق على دخول 54 سفينة نفطية وصل منها 33 سفينة فقط منذ بدء الهدنة المؤقتة.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي وخلفه الأمم المتحدة لم يتحركوا بالشكل المطلوب للضغط على تحالف العدوان لإدخال سفن المشتقات النفطية.

وقال: "لم نلمس سلاسة في دخول السفن النفطية كما ادعى المتحدث الأممي منذ بدء الهدنة".

وأضاف أن دول العدوان والأمم المتحدة حصرت الاستيراد بالموانئ الإماراتية وسداد ثمن السفن مقدما لصالح البنوك الإماراتية.

ونوه بأن الأمم المتحدة تتحرك فقط لجمع المساعدات المالية باسم الشعب اليمني بينما لا تتحرك لرفع الحصار عنه.