رئيس كوريا الجنوبية وزوجته يفصحان للمرة الأولى عن حجم أصولهما الشخصية

العالم - أسيا والباسفيك

وأظهرت البيانات الرسمية الحكومية، اليوم الجمعة، أن يول وزوجته يمتلكان أصولا شخصية بقيمة 5.7 مليون دولار أمريكي، وفق وكالة "يونهاب" الكورية.

وانخفضت أصول الرئيس الكوري الجنوبي وزوجته بنحو 75019 ألف دولار من شهر فبراير/ شباط، عندما طُلب من يون الإبلاغ عن أصولهما كمرشح رئاسي.

وتمتلك "السيدة الأولى" في كوريا الجنوبية، كيم كيون، النصيب الأكبر من أصولها هي وزوجها المعلنة، إذ أعلن يون عن أصوله الشخصية عند 390102 ألف دولار، وأصول كيم بحوالي 5 ملايين و251374 ألف دولار، ومعظمها ودائع بنكية.

وبموجب قانون مكافحة الفساد، فإنه يُطلب من كبار المسؤولين في الوكالات الحكومية والجامعات الوطني، فضلا عن شاغلي المناصب العامة الرفيعة المستوى في كوريا الجنوبية، الإبلاغ عن حالة أصولهم إلى لجنة الأخلاقيات الحكومية.