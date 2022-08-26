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الإعلام الإسرائيلي: وزير الجيش بني غانتس يبلغ رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي الإيراني

الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

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