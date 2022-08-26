الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المنفي يغادر إلى تونس لحضور مؤتمر 'تيكاد 8'

المنفي يغادر إلى تونس لحضور مؤتمر 'تيكاد 8'
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

يغادر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة تونس، لحضور مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8".

العالم - ليبيا

وقالت بوابة "الوسط" إنه من المقرر أن يسافر المنفي برفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش.

وأوضح مصدر بالمجلس الرئاسي الليبي أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيكون في استقبال المنفي، تمهيدا لحضور مؤتمر "تيكاد8" الذي ينعقد يومي 27 و28 أغسطس/ آب الجاري.

ويشهد "تيكاد8" مشاركة 300 شركة يابانية وأفريقية وتونسية وعشرة آلاف مشارك دولي من مشغلي القطاع الخاص في اليابان وأفريقيا، إضافة إلى عشرات الأنشطة الموزاية من ندوات وورشات في المجالات الاقتصادية والمالية والعلمية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية يابانية بأن اليابان تعتزم تقديم 30 مليار دولار مساعدات للتنمية بأفريقيا خلال مؤتمر "تيكاد 8" بتونس.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيعلن عن المساعدة التي ستتمحور حول تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.

وفي الإطار ذاته يعتزم كيشيدا إلقاء كلمة عن بعد في المؤتمر نظرا لإصابته بـ"كوفيد-19"، وهو السبب وراء إلغاء قدومه إلى تونس.

روابط ذات صلة

ليبيا.. باشاغا يتوعد من يحمل السلاح ضد حكومته

الدبيبة: فتح ممرات جديدة مع تونس بمعبر رأس اجدير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صعدة.. فعاليات نسائية بذكرى استشهاد الإمام زيد 'ع'

ذمار.. وقفات شعبية تنديدا باحتجاز سفن المشتقات النفطية اليمنية

المنفي يغادر إلى تونس لحضور مؤتمر 'تيكاد 8'

مفاعل بوشهر النووي.. تحلية المياه الى جانب انتاج الطاقة النظيفة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 26-08-2022

أزمة الحكومة اللبنانية والفراغ الرئاسي