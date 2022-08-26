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ذمار.. وقفات شعبية تنديدا باحتجاز سفن المشتقات النفطية اليمنية

ذمار.. وقفات شعبية تنديدا باحتجاز سفن المشتقات النفطية اليمنية
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

 أقيمت عدة وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة في مدينة ذمار اليمنية تنديداً باحتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان وتأكيداً على مواصلة الثبات والصمود وتواصلاً للحراك المجتمعي في محافظة ذمار .

العالم-اليمن

وفي بيان صادر عن الوقفات أكد المشاركون على ما أكده السيد الحوثي في خطابه الأخير ضمن الأولويات الثلاث من مواجهة العدوان بكل الخيارات وتوحيد الجبهة الداخلية وإصلاح مؤسسات الدولة.

وحملوا الأمم المتحدة كامل المسؤولية حيال عرقلة تحالف العدوان ومرتزقتهم دخول سفن المشتقات النفطية وعدم الإيفاء بدفع مرتبات الموظفين وفك الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة.

وندد المشاركون بدخول قوات أمريكية وفرنسية إلى مناطق في المحافظات المحتلة للسيطرة على منابع النفط ونهب ثروات اليمن في الوقت الذي فيه يعاني الشعب اليمني من أزمة اقتصادية خانقة بفعل الحرب الاقتصادية والمؤامرات التي تنفذها دول العدوان لتجويع كل أبناء الشعب اليمني، مؤكدين جاهزيتهم لكل الخيارات التي تتخذها القيادة الثورية والسياسية والعسكرية لردع وإيقاف العدوان الغاشم والحصار الجائر.

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