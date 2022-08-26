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بالتفاصيل.. استهداف وكر مهم لـ'داعش' بقاطع عمليات الجزيرة

بالتفاصيل.. استهداف وكر مهم لـ'داعش' بقاطع عمليات الجزيرة
الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، استهداف وكر "مهم" لجماعة "داعش" الوهابية، بالقرب من وادي "ابو موقانير" شمالي منطقة جباب ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان إنه "بضربات متواصلة وعمليات مهنية نوعية مشتركة بين القطعات الامنية لدك أوكار الإرهابيين والقصاص العادل منهم، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من الأبطال في جهاز المخابرات الوطني، نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين استهدفت خلالهما بواسطة طائرات F_16 العراقية وكرا مهما لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية بالقرب من وادي "ابو موقانير" شمالي منطقة جباب ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة".

وبينت، أن "هذه العملية جاءت بعد محاصرة قطعات من الفرقة السابعة ومفرزة من جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، هذا الوكر"، لافتة إلى أنها "أسفرت عن تدمير الوكر المستهدف وقتل من بداخله من عناصر إرهابية".

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