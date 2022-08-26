مرشّح جديد لرئاسة الجمهورية اللبنانية

العالم - لبنان

حايك وفي مؤتمر صحفي اليوم الجمعة جمع عدداً من أهل الصحافة والإعلام والخبراء الإقتصاديين والحقوقيين قال أعلن ترشيحي اليوم لأنني رأيت في نفسي المواصفات التي أرى أنا شخصيا أنه يجب أن يتحلى بها الرئيس العتيد. في تقديري رئيس الجمهورية يجب أن يكون من صنع لبنان وليس من صنع أي مبادرة خارج الحدود ليرعى مصلحة لبنان أولا وأخيرا.

وتابع: السياسة فن الممكن ويجب الابتعاد قدر الامكان عن المواقف المتصلبة والمتحجرة. لقد جئت هنا اليوم لأطلب منكم أن تقاوموا مهزلة الانتخابات المعلبة. جئت لأطلب منكم مساعدتكم لحث نوابكم على تغيير مقاربتهم التقليدية لانتخابات الرئاسة. أطلبوا منهم أن يحكموا ضمائرهم فينتخبوا الرؤية والبرنامج اللذين قدمتهما، لكي ننشر سوية شذى الأرز في ربوع هذا البلد وفي المعمورة كلها.

وشرح حايك برنامجه من خلال فيلم قصير عرض لسيرته الذاتية، وأبرز ما جاء فيها الشهادات والدراسات والخبرة الأكاديمية والعلمية كما التقنية في الاقتصاد والسياسة والديبلوماسية، وتضمن إشارة الى "رفعه شعار الإزدهار والأمان وكرامة الإنسان"، واعتباره ان العمل الجاد باستطاعته انقاذ لبنان وتحقيق الأفضل لشعبه بالتحلي بصفات براغماتية تركز على تحقيق الأهداف وليس العرقلة وتضييع الوقت والفرص.