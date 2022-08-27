امير عبداللهيان: اذا تحلت أميركا بالواقعية، يمكن تنفيذ الاتفاقيات السابقة في ظرف جديد

العالم - إیران

واستعرض امير عبداللهيان في لقائه في العاصمة التنزانية مع "لبراتا مولا مولا" نظيرته التنزانية، آخر تطورات مفاوضات الغاء الحظر الجارية بين ايران والقوى الدولية مؤكدا ضرورة تحلي الجانب الاميركي بنظرة واقعية تسمح بالعودة الى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في السابق ولكن تحت ظروف جديدة.

كما شدد امير عبداللهيان اثناء هذا اللقاء على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ووما اجمعت عليه اللقاءات الثنائية وخاصة ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس التنزاني.

واعتبر وزير الخارجية الايراني حل مسألة منح تاشيرات الدخول للراغبين في القيام بالنشاطات التجارية في تنزانيا من بديهيات تعزيز العلاقات بين البلدين.

هذا وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد قال مساء الخميس، في كلمة القاها امام الجالية الايرانية في تنزانيا بان الجمهورية الاسلامية جادة للغاية بشأن قضايا الضمانات المتبقية، وانها تدرس بدقة رد الجانب الأميركي على المقترحات الايرانية عبر الوسيط الاوروبي.

ومضى عميد الدبلوماسية الايرانية قائلا: تلقينا أمس الرد من الجانب الأميريكي، ونقوم حاليًا بدراسة وتحليل أحدث نص مطروح على الطاولة وآخر رد تسلمناه أمس، نحن جادون للغاية بشأن القضايا المتبقية المتعلقة بالضمانات ولسنا مستعدين بأي شكل من الأشكال في حالة عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي، لا تزال هناك بعض الاتهامات السياسية التي لا أساس لها توجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، وهم يريدون أن يفعلوا ذلك مثل وضع عظم في جرح متى شاءوا، هذه المزاعم ناجمة عن الكيان الصهيوني المزعزع للاستقرار.

واضاف امير عبداللهيان: بالتمسك بخطوطنا الحمراء، نأمل أن يكون الجانب الأميركي جادًا في التزاماته، وإذا توصلنا إلى نقطة الاتفاق المنشودة في دراستنا، نأمل أنه بالإضافة إلى السعي لاحباط اجراءات الحظر الأولية المتبقية، في موضوع عودة الأطراف كافة إلى الاتفاق وإلغاء الحظر على إيران، ويمكننا الاقتراب من المرحلة الأخيرة من المفاوضات.

ومضى قائلا: إذا وصلت تحقيقاتنا إلى نقطة يكون فيها استنتاج فريق الخبراء لدينا هو ضمان مصالحنا ومراعاة الاعتبارات والخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الايرانية، فإن الخطوة التالية هي اجتماع وزراء الخارجية في فيينا لتلخيص المناقشات والتوافقات، واستنادًا إلى الجدول الزمني الذي تجري على أساسه مراجعات الخبراء لدينا، نأمل أن نتمكن من الدخول في الخطوات التالية.

واضاف امير عبداللهيان: طالما أننا غير متأكدين من الالتزام بالخطوط

ويقوم وزير الخارجية الايرانية بجولة افريقية شملت مالي وزنجبار وتنزانيا.