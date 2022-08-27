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تحليق مكثف للطيران المروحي والمسُير الامريكي في سماء مناطق ريف دير الزور الشرقي بالتزامن مع اطلاق القوات الامريكية عدة قنابل ضوئية فوق حقل العمر النفطي

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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