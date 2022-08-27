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الحكم على سلمى شهاب بالسجن بسبب تويتر!

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

يقول الشاعر رب يوما بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه هذا البيت ينطبق على واقع الحال في السعودية فالمجتمع السعودي الذي يعاني الامرين بعد وصول ولي العهد صاحب رؤية 2030 وهيئة الترفيه والانفتاح اذ به يعود لما قبل العصور الحجرية.

العالم - انقلاب الصورة

ويخرج المحللين القريبين من بن سلمان رؤيته الفذة فاذ بك تتفاجأ امام نوع من الاحكام ونوع من التصرفات والسلوك لم يعد احد يسمع بها في هذا العالم وسلمى الشهاب نموذج لما يحدث في السعودية.

وقال الكاتب احمد الخطيب انهم يسمون الجريمة كما يريدون ويطلقون على اي مناضل او مجاهد وصف ارهابي فيصبح ارهابي واذا كان ارهابيا مثل الصهاينة فهذا لا يصبح صديقا ومحب للسلام وابحثوا في كل الدنيا هل تجدون نظاما يقمع شعبه بهذه الصورة ويفرض قوانين ارهابية صريحة لا تترك اي متنفس للنقد او المشاركة. النظام السعودي كله قائم على القوة والسيف وهذا يظهر ان هذا النظام خائف من الناس والحرية والنقد وان يتكون رأي عام اخر جديد ويحاول ان يمسك الامور بقبضة حديدية ويمنع الناس من المشاركة السياسية ويهمشهم ويطردهم والمسؤولية تقع على الفكر السياسي الوهابي.

كما قال المعارض السعودي حمزة الحسن ان سلمى شهاب نموذج جديد فلم حدث في تاريخ السعودية ان يحكم بالسجن على شخص 34 عاما و34 سنة منع من السفر والغريب ان عمرها 34 سنة وام لطفلين والقاضي اختارها عمدا بحسب عمرها.

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